В администрации г. Липецка назвали имя Молодого лидера-2020

В администрации Липецка подвели итоги ежегодного конкурса «Молодой лидер города Липецка». В этом году за право носить звание победителя боролись 12 липчан, но только десять из них прошли в финал. Все они разработали и реализовали проекты вместе с командами единомышленников, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

После финального этапа, который прошёл сегодня в мэрии, жюри посовещалось и озвучило имя победителя конкурса. Им стала студентка Юлия Сулохина.

Девушка постигает азы государственного и муниципального управления на втором курсе университета, на данный момент является заместителем руководителя Липецкой школы вожатых. С самого детства стремится к работе с людьми. Липчанка реализовала проект «Детство в масочном режиме».

– Мы живём в очень интересное, но не очень простое время. Пандемия вносит много запретов. Это нужно для безопасности, но всё-таки даже в такой период дети не хотят сидеть на месте. Им необходимо развиваться, соревноваться с другими и самими собой, – рассказывает победитель конкурса.

Проект был направлен на творческое и социальное развитие детей, подростков и их родителей в период пандемии. Во время реализации проекта было проведено множество мероприятий. Среди них тренинг на тему организации досуга малышей в домашних условиях, мастер-классы по обработке фото на мобильных телефонах, химическим опытам, изготовлению открыток и даже мнемотехнике – искусству запоминания больших объемов информации с помощью ее визуализации. Также лидер с командой подготовили пять конкурсов для детей, организовали профориентационную беседу, встречу с психологом и 24 онлайн-события.

В общей сложности в проекте приняли участие около 300 человек, включая команду Юлии. Участники «прокачали» свои творческие и социальные навыки, получили профессиональную консультацию психолога, приобрели новые социальные и творческие компетенции. На следующий год липчанка уже запланировала продолжение реализации проекта.