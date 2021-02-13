Большая часть городских дворов Липецка обработана противогололедными материалами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На борьбу с гололедом уже в шесть часов утра вышли порядка 800 дворников. В первую очередь, посыпали пескосоляной смесью пешеходные зоны, после – внутридворовые проезды. По состоянию на 14.00 специалисты отчитались, что противогололедными материалами обработано уже большинство дворовых территорий – сейчас работы продолжают на улицах Катукова, Хорошавина, Космонавтов, Доватора, У. Громовой.

По поручению главы города Евгении Уваркиной контролирует работу УК городской департамент ЖКХ совместно с территориальными управлениями округами.

– Мы не только следим за тем, чтобы УК качественно выполняли свою работу, но и стараемся оперативно реагировать на жалобы липчан, по состоянию на 14.00 в адрес департамента поступило всего пять обращений, все они уже находятся в работе, – отметили в департаменте.

Продолжают работу и сотрудники муниципального управления благоустройства – сейчас на городских магистралях задействовано порядка 70 единиц техники – 35 из них наемные. Специалисты уже промели и обработали противогололедными материалами основные дороги областного центра и приступили к внесению пескосоляной смеси на внутриквартальных и местных проездах, а также в частном секторе. Сейчас работы ведутся на Дачном, Матырском и Сырском Руднике, в планах – обработка проездов в Коровино, Диком, на 10-й шахте и в районе Опытной станции.

Напомним, если УК некачественно выполняет работы по уборке снега или вовсе бездействует, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8 (800) 450-48-48. В течение четырёх часов заявку должны принять в работу. В течение суток – исполнить. Также в ЕДС принимают и обращения по уборке снега на всех участках улично-дорожной сети города.