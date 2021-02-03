В январе руководство управляющей организации «КиТ», обслуживающей дом №16 на улице 9-й микрорайон, обратилось в городской департамент ЖКХ с жалобами жителей о том, что по стыкам стен здания подъездов №№7 и 8 пошли трещины – со временем они увеличились, перекрытие на пятом этаже в подъезде №8 стало разрушаться, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время выездного обследования специалисты выявили трещины в местах наружных и внутренних стеновых панелей лестничной клетки, а также признаки нарушения гидроизоляции фундаментов и смещения конструкций лестничных маршей.

– Последний раз обследование здесь проводили в 2014 году, уже тогда техническое состояние лестничных клеток восьмого подъезда оценивалось как аварийное, однако работы по восстановлению конструкций не проводились, из-за чего ситуация усугубилась, – отметили в управляющей компании.

В результате было принято решение о собрании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нее вошли первый заместитель главы города Констатин Востриков, представители управления ЖКХ Липецкой области, управляющей организации, территориального управления округом и профильных департаментов мэрии.

В ходе заседания было принято решение о выделении средств на изготовление проектно-сметной документации и проведение работ по восстановлению несущей способности плит перекрытия, а также конструктивных элементов лестничных маршей в подъездах.

– Сделать это необходимо в максимально короткие сроки, чтобы оперативно подготовить проект и приступить к проведению противоаварийных работ, – подчеркнул Константин Востриков.

Также он поставил перед департаментом ЖКХ задачу – подготовить маневренный фонд для размещения жильцов МКД в случае необходимости. И обратил внимание управления ЖКХ Липецкой области на необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада, подвальных помещений и фундамента дома на 2021 год – изначально его планировали провести здесь в 2023-2025 годах.

– Следует постоянно находиться на связи с жителями, информировать их обо всех принятых решениях и сроках проведения ремонта в МКД, оказывать необходимую поддержку – отметил Константин Востриков.