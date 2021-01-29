Работа на опережение – в мэрии решали, как не допустить подтопления городских дорог. Из-за затяжного дождя на днях в Липецке подтопило ряд участков улично-дорожной сети. Среди них улицы 50 лет НЛМК, Неделина, Карла Маркса, Баумана, Гагарина, проспект Мира, а также район 3 участка ЛТЗ, школы, в том числе в Ссёлках, и кладбище в Жёлтых Песках. Тема стала ключевой на совещании главы города Евгении Уваркиной, в котором приняли участие руководители профильных ведомств.

Главный вопрос на повестке дня – анализ сложившейся ситуации и возможность предотвращения её в дальнейшем.

– В основном проблемы в частном секторе вызваны отсутствием сетей ливневой канализации. А в некоторых местах ещё и состоянием почвы – она промёрзла примерно на два метра. И если в тёплое время года вода уходит в неё, то сейчас это невозможно, – доложил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

Начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич добавил, что проблема на проспекте Мира была вызвана состоянием дождеприёмных колодцев – мощными потоками воды на решётки принесло мусор. По словам начальника управления, в течение часа после их очистки обстановка стабилизировалась. Другая причина у подтопления улицы 50 лет НЛМК. Здесь большие лужи образовались из-за отсутствия сетей ливневой канализации. Ситуацию планируют исправить уже в этом году во время капитального ремонта дороги.

Разобрали и подтопление кладбища в Жёлтых Песках. Основные причины две – рельеф местности, часть захоронений находится в низине, и погодные условия – в промерзший грунт такое количество одномоментно выпавших осадков быстро впитаться просто не могло. Захоронения на этом участке кладбища не будут производиться до нормализации ситуации. Специалисты откачали воду с самого проблемного участка – 50 квадратных метров территории. Подтопленные места засыпают песком, также с его помощью восстанавливают пострадавшие захоронения.

Глава города поручила провести инвентаризацию всех участков и по каждому обозначить причины – отсутствие уклона, сетей ливневой канализации или состояние дождемприёмных колодцев.

– Работу нужно перестраивать – важно планировать и действовать на опережение. Нам известны все проблемные места и теперь необходимо проверять состояние ливнёвок и водоотводных путей перед началом дождей. Вопросы строительства сетей мы будем рассматривать при любой возможности в будущем, – отметила Евгения Уваркина.

Кроме того, мэр подчеркнула, что к решению каждого вопроса нужно подходить предметно – важно понимать на каких участках и что именно необходимо делать, какие средства для этого понадобятся, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.