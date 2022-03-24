Глава города Евгения Уваркина подписала постановление о признании многоквартирного дома №16 на улице 9 микрорайон аварийным. Согласно документу, здание подлежит сносу. Основания — техническое заключение по результатам инженерно-технического обследования и заключение межведомственной комиссии Липецка.

На следующей неделе в доме будут проведены контраварийные работы. Подрядчику ООО «РСК-Универсал» предстоит выполнить укрепление плит перекрытий в восьмом подъезде. Деньги на это предусмотрены в бюджете. В планах – индивидуальные встречи с собственниками 119 квартир по вопросам предстоящего расселения.

Так как дом признали аварийным после 1 января 2017 года, переселить жильцов в рамках действующей программы не могут. Поэтому городской администрации предстоит рассмотреть различные варианты по поиску источников финансирования.

— Мы понимаем, что ситуация серьезная, жильцов этого дома нужно расселять во внеочередном порядке. Держим вопрос на особом контроле, — пояснил первый вице-мэр Вадим Негробов.

Напомним, что с 27 сентября 2021 года в пятиэтажном панельном здании, построенном в 1972 году, введен режим повышенной готовности. В доме ухудшилось состояние железобетонных стен и перекрытий седьмого и восьмого подъездов, оно оценивается как аварийное, существует опасность обрушения.

8 октября собственникам были направлены требования о выселении в связи с имеющейся угрозой для жизни и здоровья из-за состояния строительных конструкций двух подъездов. Людям предложили несколько вариантов помощи: временно переселиться в маневренный фонд или выбрать жилое помещение, заключив с его собственником договор коммерческого найма с компенсацией до 10 тысяч рублей в месяц. Однако часть помещений до сих пор не освобождена.