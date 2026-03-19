В администрации округа чествовали работников сферы ЖКХ

Пятнадцатого марта в России принимали поздравления люди, занятые в сфере бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Традиционно в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают представители самых различных профессий, которые занимаются важным делом: обеспечивают стабильное функционирование систем жизнеобеспечения. Жилищно-коммунальное хозяйство — это не просто отрасль экономики, это фундаментальная часть повседневной жизни каждого человека, которую трудно представить без стабильной и круглосуточной работы специалистов, обеспечивающих уют и комфорт в домах, тепло, свет и чистоту.

Об этом на торжественной церемонии награждения в большом зале администрации Добринского округа говорил заместитель главы муниципалитета Александр Ногтев.

— Для всех нас, — сказал Александр Владимирович, — давно уже стали привычными такие коммунальные блага, как отопление, газ, вода, уборка мусора, что мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу этого огромного хозяйства. Современное качественное предоставление услуг населению — это не только часть большого дела. Это внимательное отношение к человеку, к его проблемам, среди которых нет мелких и неважных. Я от всей души поздравляю вас с этим праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд.

В ходе церемонии награждения почётные грамоты получили 28 работников МУП «Добринский водоканал», МУП «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления», Добринского участка «Саночистка Добринский» ООО «Чистый город», МБУ «Добринское», ООО «Управляющая компания «Кристалл».

А ещё один подарок для всех приглашённых в виде небольшого концерта преподнесли работники культуры.