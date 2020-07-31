В адрес мэрии Липецка вынесли представление за гигантскую несанкционированную свалку

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в СМИ «На окраине Липецка нашли гигантскую свалку».

В ходе выездной проверки, проведенной совместно с управлением экологии и природных ресурсов области, департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка установлено, что в районе ул. Никитина на площади не менее 179 кв.м расположена несанкционированная свалка.

В соответствии с действующим законодательством охрана окружающей среды в части соблюдения требований законности при обращении с отходами производства и потребления возложена не только на собственников и арендаторов земельных участков, но и на иных лиц.

Земельный участок находится в границах городского округа город Липецк, в связи с чем ответственным за выявленное нарушение является структурное подразделение администрации города – департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

В этой связи в адрес главы г. Липецка внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, рассмотрение которого взято на контроль природоохранной прокуратурой, сообщает Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура.