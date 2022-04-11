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В минувшие выходные в стенах Волейбольного центра города Одинцово прошли ежегодные всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) в честь героя России Ларисы Лазутиной «Битва в Подмосковье».

На турнир съехались 1800 спортсменов из 40 регионов Российской Федерации. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях.

Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва».

Ангелина Лушникова заняла первое место в весовой категории 49 кг среди спортсменов 2005 г.р. и старше.

В возрастной категории 12-14 лет (2008-2010 г.р.) липецкие спортсмены завоевали 12 медалей в своих весовых категориях: шесть золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Первое место: Даниил Минаков (36 кг), Мария Ворошилина (37 кг), Михаил Коростелев (41 кг), Кирилл Мусонов (45 кг), Дмитрий Спицын (57 кг), Вадим Болотов (53 кг).

Второе место: Софья Насопрун (+59 кг), Никита Малахов (55 кг).

Третье место: Софья Никитина (51 кг), Александр Аксёнов (68 кг), Кристина Меркулова (63 кг), Ангелина Болгова (59 кг).

Поздравляем спортсменов и тренеров Данила Хлопкова и Андрея Плетнева!