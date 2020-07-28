В Аничково отсыпали щебнем почти 2 километра дороги

Почти два километра грунтовой дороги по улице Тихой, а если быть точнее то 1,7 км, были совсем недавно отсыпаны щебнем в деревне Аничково Тихвинской сельской администрации.

По словам местного главы Александра Кондратова, раньше в небольшой деревушке, где проживают порядка шести десятков человек, была грунтовая дорога. Осенью, весной и после сильного дождя она превращалась в серьезное препятствие для селян, стремящихся добраться до своих домов пешком или на машине.

С просьбой решить их вопрос они обратились в сельскую и районную администрации. Стоит отметить, что отсыпка щебенкой данной дороги была одним из пунктов предвыборной программы тогда еще врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Теперь эта проблема для них решена.

— Для устройства щебеночного покрытия по улице Тихой, — говорит главный архитектор, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Добринского района Анна Ларина, — из средств районного дорожного фонда было направлено немногим более 1 миллиона 600 тысяч рублей. В течение основного дорожного сезона еще ряд дорог в нескольких сельских поселениях района будут также отсыпаны щебенкой.