В арбитраж поступило исковое заявление к ООО “Руслан-1” из-за некачественного ремонта улицы Космонавтов в Липецке

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Руслан-1» об обязании устранить недостатки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог: улица Космонавтов, площадь Космонавтов в г. Липецке.

Между МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» и ООО «Руслан-1» заключен муниципальный контракт от 15.05.2019 г., по условиям которого подрядчик взял на себя обязательство в срок до 30.09.2019 г. выполнить работы по ремонту улицы Космонавтов и площади Космонавтов в г. Липецке. Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, были исполнены подрядчиком и оплачены МУ «УГС г. Липецка».

Согласно контракту, гарантийный срок на выполняемые работы составляет 4 года. В ходе эксплуатации объекта обнаружился ряд дефектов: застой воды на тротуаре в районе пересечения улиц Титова и Космонавтов; нарушение плиточного покрытия в местах установки дорожных знаков; нарушение благоустройства после монтажа бортового камня в районе ДС «Звездный»; просадка дождеприемных колодцев на проезжей части; просадка асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в остановочных карманах остановок общественного транспорта «Площадь Авиаторов» и «11 Микрорайон» и т.д.

МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» направило в адрес ООО «Руслан-1» уведомление от 21.05.2020 г. об обнаружении недостатков и необходимости их устранения в кратчайшие сроки, однако до настоящего времени устранена только часть недостатков, в связи с чем истец обратился в суд.

Арбитражный суд Липецкой области принял исковое заявление к производству. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 14 января 2021 года.