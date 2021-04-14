Читайте нас в

В арбитражный суд Липецкой области обратилось публичное акционерное общество Банк «ЗЕНИТ» с заявлением о признании открытого акционерного общества «УАЗ-Автотехцентр» несостоятельным (банкротом).

Как указано в заявлении, ОАО «УАЗ-Автотехцентр» выступило поручителем по кредитным договорам ПАО Банк «Зенит» с ООО «Джапавто», ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин» и ООО «Липецк УАЗ Л». Обязательства по данным договорам не были исполнены.

В своем заявлении ПАО Банк «Зенит» просит включить в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «УАЗ-Автотехцентр» требования в сумме 144,9 млн. рублей.

Арбитражный суд определил принять заявление о признании ОАО «УАЗ-Автотехцентр» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению. Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 6 мая 2021 года.