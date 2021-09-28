Управление физической культуры и спорта Липецкой области (Истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб «Липецк» (Ответчик) о взыскании в доход областного бюджета не использованного в 2020 году остатка субсидии в сумме 21,5 млн. рублей, а также 635 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как указано в исковом заявлении, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» Истец в 2020 году предоставлял субсидии на оказание содействия развитию детско-юношеского и профессионального спорта, в том числе по направлению «Обеспечение подготовки и участия волейбольного клуба и спортивной команды в открытом чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги и (или) кубке России и обеспечение подготовки и участия молодежной команды волейбольного клуба в чемпионате России по волейболу среди молодежных составов Суперлиги – Молодежной лиге» – в размере 45 млн. рублей.

18 января 2021 года Ответчик предоставил управлению физической культуры и спорта Липецкой области сведения о расходах на 31 декабря 2020 года на сумму 23,5 млн. рублей. Из представленных сведений следовало, что остаток субсидии в сумме 21,5 млн. рублей подлежит возврату в доход областного бюджета, однако до настоящего времени денежные средства в доход областного бюджета не поступили, в связи с чем истец обратился в суд.

Арбитражный суд Липецкой области принял исковое заявление к производству. Предварительное судебное заседание по делу состоится 28 сентября 2021 года.