В регионе

В ближайшие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей на липецких дорогах

5 часов назад
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В ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на территории Липецкой области.

За восемь месяцев этого года на территории региона зафиксировали 128 автоаварий по вине нетрезвых водителей. В них 30 человек погибли и 84 получили различные травмы.

В тот же период на дорогах региона автоинспекторы задержали 2330 человек, управлявших транспортом в нетрезвом виде или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе 284 из них были задержаны повторно.

Липецкая Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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