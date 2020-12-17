В Быхановом саду появилась новая иллюминация

Сияющие ёлки «выросли» рядом с входной группой парка «Быханов сад» в Липецке. Сегодня рабочие внесли последние штрихи в установку светодиодной конструкции.

Иллюминация представляет собой двенадцатиметровый туннель из шести силуэтов светящихся ёлок. Высота каждой – пять метров.

В Липецке почти завершена подготовка к зимним праздникам. На улицах и площадях города появились разнообразные световые конструкции: арки в сквере Ворошилова, карета, фонари и снеговики-музыканты у Комсомольского пруда, семья медведей у спорткомплекса «Звёздный», сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.