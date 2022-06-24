Участие в открытии принял председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

— Три столетия, как прокурорский корпус стоит на страже законности и порядка в нашей стране, защищая интересы граждан и государства. Поэтому я уверен, что выставка, на открытии которой мы сегодня присутствуем, будет интересна широкому кругу лиц: не только тем, кто тесно связан с этой профессией, но и всем липчанам, которым небезразлична история нашей страны, нашего региона, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Выставка представляет собой уличные стенды. Экспозиция рассказывает историю липецкой прокуратуры через портреты значимых лиц. Среди них портреты Петра 1, генерал-прокурора Павла Ягужинского, фронтовиков и прокуроров.

Выставка подготовлена на основе материалов и экспонатов, предоставленных музею ныне действующими сотрудниками прокуратуры области, ее ветеранами, Липецким городским архивом. Она продлится до конца года.