В бюджет района поступит 2 миллиона рублей благодаря работе межведомственной комиссии

3 июля 2025 года состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по координации деятельности контролирующих органов в вопросах обеспечения доходов бюджета района и внебюджетных фондов. Об этом сообщает паблик управления финансов Добринского района в ВК.

На комиссии рассматривались вопросы погашения задолженности налогоплательщиками и дополнительного пополнения доходной части бюджета.

Главам администраций сельских поселений рекомендовано усилить разъяснительную работу с населением по снижению недоимки.

Работа сегодняшней комиссии в очередной раз доказала свою эффективность – в бюджет района поступит 2 миллиона рублей.

***

Регулярно мы знакомим наших читателей с важной информацией из Госпабликов Добринского района, которые могут привлечь ваше внимание. Госпаблики — это официальные страницы учреждений, ведомств и муниципальных образований. От обычных сообществ во «ВКонтакте» их отличает метка «госорганизация» под названием группы.