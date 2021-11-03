Глава региона Игорь Артамонов проинспектировал строительство детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине, которое началось в октябре. Перед строительством были проведены необходимые археологические раскопки, сейчас ведутся работы по устройству котлована, вынос сетей.

«Люди давно ждали эти медучреждения. Здесь будет трёхэтажное здание с современным оборудованием и кабинетами. Как рассказал главный врач, медиков достаточно, дефицита кадров нет. Будем следить и тщательно контролировать ход строительства», – сказал Игорь Артамонов.

Медучреждения возведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области. Как сообщает региональное управление здравоохранения, новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женскую консультацию в смену смогут посещать 50 пациенток. Строительство должно завершиться в декабре 2022 года. Игорь Артамонов также оценил капитальный ремонт школы №4. В одном здании 2000 года постройки заменили освещение, окна, выполнили внутреннюю отделку. В другом, построенном в 1967 году, полностью заменили все коммуникации, также заменили окна, крышу, закупили мебель. Здесь разместится начальная школа, рассчитанная на 150 детей. Ученики сядут за парты 8 ноября.