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В Чаплыгине продолжают строить здание детской поликлиники и женской консультации

1 час назад
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С октября 2021 года началось строительство здания детской поликлиники и женской консультации в городе Чаплыгине Липецкой области. Заключен контракт с компанией «Капиталстрой» на сумму 146,36 млн. руб. на его постройку.

На сегодня выполнено устройство перекрытий подвальной части здания, кладка наружных и внутренних стен 1 этажа, завершается монтаж плит перекрытия 1 этажа.

В новых поликлинике и консультации планируется до 50-ти посещений в смену взрослого населения (женщин) и 75 — детского населения.

Добавим, что строительство проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Липецкой области.

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