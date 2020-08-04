По просьбам местных жителей в Чаплыгине реконструируют детский парк.

Зону отдыха благоустраивают в микрорайоне Заречье, где много молодёжи и детей.

Проект разработан с учётом пожеланий чаплыгинцев. Для горожан здесь проложат велодорожки, оборудуют детские игровые зоны, установят сцену, создадут зелёную зону для прогулок и отдыха, заменят старый фонтан на новый – светомузыкальный.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жильё и городская среда».