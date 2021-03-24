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В Чаплыгине возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств

3 часа назад
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ОД МО МВД России «Чаплыгинский» возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств на общую сумму 17100 рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, т.е. по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ.

В ходе дознания установлено, что в период времени с 28 февраля по 1 марта 2021 года, гражданка, работая в сфере туристического бизнеса, являясь материально-ответственным лицом, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, совершила кражу денежных средств, полученных от произведенного расчета с гражданами. Таким образом, подозреваемая причинила материальный ущерб ИП на общую сумму 17 100 рублей.

Хищение материальных ценностей является экономическим преступлением. Санкция ч. 1 статьи 160 УК РФ, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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