Один из самых обсуждаемых вопросов последнего времени в Чаплыгинском районе – возможное объединение двух средних школ: №1 и №2 с закрытием последней.

Глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов в своем Инстаграм обратился к чаплыгинцам по этому поводу.

“Такие решения не принимаются просто так. Этот вопрос действительно стоит на повестке дня, но решение по нему зависит не только от меня, но от мнения детей и родителей. Если решение будет принято, то в любом случае интересы детей и родителей будут являться приоритетными, – написал руководитель муниципалитета.

Юрий Сазонов отметил, что решение об объединении, конечно, непопулярное, но при этом есть ряд плюсов:

Учащиеся начальных классов перейдут из старого здания в новое с современным оборудованием; Ученики 5 – 11 классов, которые перейдут в СШ № 1 получат широкие возможности по профессиональной подготовке и обучению.

“Ни один класс не будет расформирован или разделен. Педагоги, которые вели детей в СШ № 2, продолжат их вести в дальнейшем. 3 февраля мы проведем встречу по этому сложному вопросу, на которой будет присутствовать начальник управления образования Лилия Загеева. На встрече мы будем рады видеть и представителей всех сторон. Только тогда получится конструктивный и качественный диалог”, – добавил глава района.