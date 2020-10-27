В Чаплыгинском районе сдали в эксплуатацию отремонтированный мост

В Чаплыгинском районе сдан в эксплуатацию еще один объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – мост через реку Раковая Ряса на шестом километре автодороги Зенкино-Новополянье.

Мост небольшой, его длина всего 40 метров, но востребованный. Он соединяет между собой две части села Зенкино.

У многих местных жителей путь в райцентр лежит через речку. Кроме того, в сезон по мосту ездит много большегрузов соседнего агрохолдинга, вес машин с зерном и сахарной свеклой доходит до 40 тонн. В хорошую погоду, когда можно пользоваться грунтовками, поток усиливает транзитный транспорт – через Зенкино лежит короткая дорога из Лебедяни в Чаплыгин.

– Для нас это жизненно необходимый объект, – говорит глава Зенкинского сельсовета Юрий Катасонов. – Как он выглядел до ремонта и как сейчас – это небо и земля. Очень красивый получился. Строители и подъезды расширили, и очень удобную пешеходную часть сделали, и разметку, все, как надо, по высшему классу.

Чтобы привести мост в порядок, подрядчику – липецкому предприятию ДСУ-7 – пришлось почти полностью разобрать всю конструкцию и потом собрать ее заново.

За полгода строители демонтировали дорожное полотно, сняли пролётные балки, обследовали опоры, отремонтировали и усилили ригели, заменили опорные детали под балками, вернули их на место и обустроили проезжую и пешеходную части с ограждением. Длина объекта с подходами – 141 метр, ремонт обошёлся в 23 миллиона рублей.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области на региональных дорогах отремонтировано 4 моста, и один, – в Преображеновке, – полностью реконструирован. Кроме того, мостостроители возводят новый путепровод на трассе Липецк – Грязи в поселке Новая Жизнь, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.