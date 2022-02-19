В МО МВД России «Чаплыгинский» 9 февраля 2022 года обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее знакомый 26-летний неработающий житель г. Чаплыгина путем обмана и злоупотребления доверием завладел принадлежащими ей денежными средствами.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что заявительница примерно полгода назад в одной из социальных сетей познакомилась со злоумышленником, который в разговорах рассказывал об имеющихся у него проблемах, в том числе и со здоровьем, разрешение которых требует денег. Поверив, женщина передала новому знакомому денежные средства в размере 30 000 рублей на лечение в частной клинике. Помимо этого, мужчина попросил девушку одолжить ему 150 000 рублей, якобы, на развитие строительного бизнеса и пообещал выплачивать ей проценты с прибыли. Также на учебу в Москве она перевела подозреваемому еще 37 000 рублей. В общей сложности под различными предлогами девушка перевела мошеннику более 350 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Чаплыгинский» лицо причастное к совершению данного преступления под тяжестью неопровержимых доказательств призналось в содеянном. Виновник пояснил, что деньги своей знакомой отдавать не собирался и уже использовал их.

Следственным отделением МО МВД России «Чаплыгинский» 16 февраля 2022 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкцией части 2 статьи 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.