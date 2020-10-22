В Чаплыгинском районе строят новый Дом культуры

В селе Дубовое Чаплыгинского района завершается строительство нового ДК. Здание возводят в рамках национального проекта «Культура». Чтобы сдать объект в максимально короткие сроки работы ведут одновременно и по строительству ДК, и по благоустройству территории вокруг, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Новый досуговый центр строят на месте старого ДК, который был в аварийном состоянии. Сейчас в здании завершается подготовка к чистовой отделке. В ДК появится зрительный зал на 200 мест, библиотека, также начнут работу творческие кружки, разместятся несколько творческих коллективов. Рядом будет оборудована спортивная площадка, в перспективе появится хоккейная коробка.





«Новый центр будет востребован и даст перспективы для реализации интересных творческих идей, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни».