Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на территории ООО «ЧМЗ», в результате которого пострадал работник механического завода (ч. 1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 12 мая 2021 года во время работ на территории производственного цеха Чаплыгинского механического завода произошёл несчастный случай. При выполнении операции на прессе для пробивки отверстий 32-летний слесарь механосборочных работ получил травму левой кисти, в результате которой он лишился трех пальцев. Согласно выводам судмедэкспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Преступление выявлено прокуратурой района в ходе участия в заседании по гражданскому делу по иску слесаря к работодателю о взыскании причиненного вреда здоровью.

В настоящее проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются должностные лица, ответственные за соблюдение работниками техники безопасности на производстве, которые не обеспечили ознакомление потерпевшего с требованиями охраны труда, его обучение и проверку необходимых знаний. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция указанной выше статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 1 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.