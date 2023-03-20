Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему жителю села Кривополянье, виновному в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что вечером 8 октября 2022 года у подсудимого, находившегося в городском парке в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с группой подростков. В ответ на их оскорбления и насмешки он нанес приобретенным в магазине кухонным ножом удар 15-летнему подростку в грудную клетку. С повреждением внутренних органов и массивным кровотечением несовершеннолетний был госпитализирован, угроза его жизни и здоровью миновала.

По ходатайству следователя межрайонного следственного отдела обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении тяжкого преступления он признал, пояснив все обстоятельства произошедшего. В установленный законом 2-месячный срок собраны необходимые доказательства, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.