В Средней Матренке появилась Аллея семьи, любви и верности.

— Это название не случайно, — говорит глава сельского поселения Нина Гущина, возглавляющая первичную организацию Союза женщин России. — Мы решили таким образом оставить память о 2024 годе, который Президент России В.В. Путин объявил Годом семьи. Деревья всегда считались символом продолжения жизни на земле, а дуб издревле являет собой знак крепости, дружбы, сплоченности.

Молодые саженцы среднематренцам безвозмездно выделил Куликовский лесхоз.

В знаковом событии приняли участие жители села разных возрастов, а также гости из района. В их числе руководитель районной организации Союза женщин России, заместитель главы администрации муниципалитета Галина Демидова, начальник управления финансов Оксана Быкова, главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова.

Всего в тот день были высажены 25 деревьев. А новую аллею украсила табличка с ее названием.