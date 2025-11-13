В честь небесного воина

8 ноября в Средней Матренке отмечали престольный праздник.

В 1999 году на месте некогда порушенной святыни (а церковь была самая красивая во всей округе) была воздвигнута часовня в честь великомученика Димитрия Солунского. И сегодня под сводами часовни звучат молитвы, псалмы.

В престольный праздник священнослужитель, протоиерей Михаил Пуриче, совершил чин молебного пения, провёл исповедь, все желающие причастились.

Протоиерей Михаил поздравил прихожан с престольным праздником и поведал о духовном пути святого великомученика, о православных чудесах, связанных с ним, призвал к соборной молитве о нашей стране, пожелал духовных и телесных сил и заступничества святого покровителя.

Затем состоялся крестный ход с хоругвями, иконой святого покровителя от часовни по улице Центральной, где установлен Поклонный крест, Молодежной и Мира. Молитва не прерывалась ни на минуту.

На Руси память Димитрия Солунского издревле связывалась с воинским подвигом, патриотизмом и защитой

Отечества. Святой изображен на иконе в воинских доспехах, с копьем и мечом в руках. Русские воины всегда верили, что они находятся под особым покровительством этого святого.