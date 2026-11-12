В честь праздника — большой концерт

В Добринском РДК прошёл праздничный концерт ко Дню народного единства.

Важной частью вечера стал видеоролик, посвящённый истории праздника. Он позволил собравшимся по-новому взглянуть на знакомую дату, вспомнить ключевые события, которые легли в основу этой традиции, и ещё раз задуматься о том, какой глубокий смысл несёт в себе День народного единства.

— Этот праздник, — сказала в поздравительной речи заместитель главы администрации— начальник управления финансов Оксана Быкова, — занимает особое место среди государственных и православных торжеств современной России. В нём воплощены важнейшие ценности: взаимопомощь, сплочённость, готовность вместе преодолевать трудности и поддерживать друг друга. Сочетание понятий «Родина и единство» звучит особенно значимо — в этих словах отражается связь времён, общая история и судьба целого народа. День народного единства — это не просто памятная дата, а символ свободы, гражданского мира и согласия, построенного на принципах справедливости и уважения к закону.

На протяжении целого часа артисты РДК радовали зрителей яркими музыкальными номерами. Каждое выступление было наполнено искренностью и теплом, а мелодии и песни проникали в сердце каждого слушателя. Концерт стал настоящим моментом единения — когда люди в зале становятся чуть ближе друг к другу, разделяют одни и те же эмоции и вместе чувствуют силу общего праздника.