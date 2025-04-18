В честь юбилея ВОС

В 2025 году Всероссийское общество слепых (ВОС) отмечает 100-летие с момента своего образования. Мероприятия, посвященные этой дате, уже проходят в Добринском районе. К юбилею этой общественной организации была отчеканена медаль «100 лет образования Всероссийского общества слепых». В нашем муниципалитете ее получат 10 человек.

Участнику Великой Отечественной войны и члену Добринского филиала ВОС В.И. Борисову из п. Петровский юбилейную медаль доставили и вручили заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин и руководитель районного филиала ВОС Виктор Агарков.

Гости поздравили Василия Ивановича со 100-летним юбилеем ВОС и наступающим Днем Великой Победы, пожелав бывшему солдату крепкого здоровья и благополучия.

А в большом зале администрации района состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей другим членам Всероссийского общества слепых. Эту общественную награду получили Рита Ахлынина, Василий Бредихин, Сергей Брычаев, Валентина Губина, Сергей Иноземцев, Наталья Курбанова, Евгений Курганский, Александра Полянская и Андрей Пополитов. Всего же в составе Добринского филиала ВОС состоит 157 человек.