В канун майских праздников в Средней Матренке прошла эколого-патриотическая акция «Аллея — защитникам Отечества», посвященная землякам, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции.

В ней приняли участие заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин, военный комиссар С.Н. Копцев, а также жены и родственники участников спецоперации и их односельчане, волонтеры.

Как рассказала глава Среднематренского сельского поселения Н.А. Гущина, 11 молодых саженцев ели были привезены из Куликовского лесхоза Усманского района. Это мероприятие стало продолжением омоложения парка. В прошлом году здесь по инициативе главы администрации района А.Н. Пасынкова была заложена аллея Памяти, как дань уважения земляку-герою Даниле Рущинскому. А в этом году инициатором акции выступила координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Е.В. Валуйская. Число 11 было выбрано также не случайно. Именно столько человек из Средней Матренки сейчас выполняют свой боевой долг в зоне спецоперации.

— Эта акция уважения и памяти, — сказал в своем выступлении О.Н. Малыхин, — важна для каждого из нас. Она яркий показатель того, что мы правильно воспитываем нашу молодежь, озеленяем село, делаем вклад в будущее. Пусть каждое дерево, которое сегодня посажено, прорастет, даст свои корни и всегда будет живым воспоминанием о наших воинах, доблестно сражающихся в зоне СВО.

— Это простое, на первый взгляд, действие, — сказала Н.А. Гущина, — на самом деле является знаковым. Пройдут годы, а след нашего доброго дела останется, деревья будут радовать жителей, гостей. С глубоким чувством уважения мы относимся к заслугам каждого участника СВО, которые сегодня стоят на защите нашей Родины.

Затем участники акции высадили молодые ёлочки в заранее подготовленные лунки и обильно полили их водой. Над новой аллеей шефство взяли работники местной пожарной части №6.