В связи с увеличением количества пожаров и ростом гибели на них людей, а также в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 4-х сельских поселениях в 2-х муниципальных районах Липецкой области введен особый противопожарный режим с установлением дополнительных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления.

Режим установлен в Дубовском и Хворостянском сельсоветах Добринского муниципального района, а также в Кривском и Сторожевско-Хуторском сельсоветах Усманского муниципального района.



Кроме того, сотрудниками УНДиПР Главного управления проводится дополнительная разъяснительная работа с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, активизировано информирование через печатные издания, распространение наглядной агитации на информационных стендах и в учреждениях с массовым посещением граждан.

Совместно с органами социальной политики и уполномоченными полиции организована целенаправленная работа по профилактике правонарушений с выявленными семьями из группы “риска”.