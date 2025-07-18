В числе награжденных – сотрудники Добринского МФЦ

В большом зале правительства Липецкой области прошло торжественное мероприятие, посвященное дню открытия в 2008 году в Елецком районе первого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе.

Сейчас «Мои документы» — это 26 центров и 127 территориальных подразделений, а также 2 специализированных МФЦ для бизнеса. Жителям доступны 434 услуги, включая государственные, муниципальные и сервисы сторонних организаций. Среди самых востребованных — регистрация права собственности, постановка на регистрационный учёт и другие. Через «Госуслуги» чаще всего оформляют меры поддержки для семей с детьми.

«МФЦ региона — это не только про оказание услуг. Это про комфортное и, главное, быстрое решение вопросов. Благодаря профессионализму сотрудников и внедрению цифровых технологий наш регион остаётся в числе лидеров по качеству предоставления госуслуг», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, принявший участие в торжественном мероприятии.

В этот день также состоялось награждение лучших сотрудников отрасли. Было отмечено 33 человека, в том числе и добринцы. Благодарность губернатора за высокие показатели в работе получила главный специалист Добринского отдела МФЦ Наталия Николаевна Кутищева. А ведущий инженер-программист Алексей Викторович Жигулин был награжден благодарностью Липецкого областного Совета депутатов за добросовестный труд и высокий профессионализм.

— На сегодняшний день в нашем коллективе трудятся 15 человек, — говорит руководитель службы Наталья Александровна Кретова. — Благодаря их профессионализму и ответственному отношению к делу Добринский отдел МФЦ числится на хорошем счету в области.