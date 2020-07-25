В Данкове открыли Парк Победы

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил Данков. Районный центр отметил День города.

Глава региона вручил награды лучшим труженикам района во время торжественного открытия Доски почета.

На ней представлены имена и фотопортреты 28 представителей различных профессий. Также Игорь Артамонов принял участие в открытии парка Победы на улице Ленина.

Его масштабная реконструкция велась с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая сумма затрат из бюджетов различных уровней – 47,5 млн рублей.

«Данков – очень ухоженный, чистый, благоустроенный город. Много детских площадок. Деньги вложены не зря, город очень хорошо выглядит. Парк обновили, скоро сделаем набережную. Очень мало городов с такой инфраструктурой и таким благоустройством», — отметил Игорь Артамонов.

В основе концепции парка – история солдат, героев Великой Отечественной войны. Более полувека назад здесь был установлен обелиск погибшим солдатам во время Великой Отечественной войны. В 2010 году его облицевали черным гранитом и мрамором.

Главными задачами проекта благоустройства были сохранение памяти о подвиге солдат и создание вокруг рекреационного пространства. Обновлены мемориальные мраморные доски на центральном памятнике воинам-землякам. Рядом высажена аллея Героев, вдоль которой установлены бюсты прославленных уроженцев данковской земли.

На первом этапе благоустройства парка Победы была реконструирована входная группа, полностью заменено освещение. На втором этапе реконструкции здесь разместили детский городок, спортивную площадку, теннисные столы, обустроили велодорожки, лужайки для спокойного отдыха и занятий гимнастикой.

Проложены современные пешеходные дорожки, вдоль которых установлены новые удобные лавочки. На завершающем, третьем этапе комплексного благоустройства в центральной части парка появился сухой фонтан с подсветкой. Он состоит из мокрой и прогулочной зоны, куда не долетают брызги воды. Рядом обустроена сцена в форме круга диаметром более 25 метров.