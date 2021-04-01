Весенний паводок пришёл в г. Данков Липецкой области. Сегодня вода в реке Дон интенсивно поднялась и достигла отметки в 1,3 метра. В связи с этим руководство муниципалитета во избежание несчастных случаев временно закрыло пешеходную переправу через реку.

Напомним, что в Данкове в настоящий момент идёт реконструкция главного моста через Дон. На время ремонта создали временную пешеходную переправу, но из-за подъёма воды в реке со 2 апреля и её закроют, организовав движение по окружной дороге.

“Прошу с понимаем принять данную информацию, – обратился к данковчанам глава района Валерий Фалеев. – На период закрытия пешеходного моста будет организовано дополнительное автобусное сообщение по окружной дороге. С завтрашнего утра автобусы будут ходить с интервалом в 15 минут. Кроме того, все автобусы межмуниципальных (сельских) маршрутов будут осуществлять посадку пассажиров на всех остановках по городу. ООО «Данковский экспресс» вышел с инициативой о бесплатном проезде населения по городу Данкову в пятницу, субботу и воскресенье. Ситуацию с прохождением паводковых вод держим на постоянном контроле. Будем регулярно сообщать о текущем положении дел. Службы спасения готовы к оказанию любой помощи”.