В Данкове вынесен приговор местному жителю, развратившему школьниц

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, совершенное в отношении более двух лиц).

Следствием и судом установлено, что 11 ноября 2019 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения недалеко от образовательного учреждения, на глазах 12-летней школьницы спустил штаны и совершил развратные действия. Через несколько часов он повторил противоправные действия при 15-летней школьнице. Сделал он это умышленно с целью удовлетворения своих потребностей.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой заключение судмедэксперта о вменяемости фигуранта, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, говорится в сообщении пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по Липецкой области.