В Данкове вынесли приговор 19-летнему парню, виновному в интимной связи со школьницей

Утром 28 января 2020 года в Данкове молодой человек с целью выяснить причину разрыва отношений с 14-летней возлюбленной пришел к её квартире для разговора. Школьницы дома не оказалось. Её 48-летняя мать, собиравшаяся на работу, отказалась пускать нежданного гостя, однако он против воли хозяйки квартиры незаконно проник внутрь помещения и, угрожая ей ножом, лишил свободы передвижения. Фигурант удерживал женщину в квартире на протяжении пяти часов, настаивая на том, чтобы та вызвала дочь, скрывавшуюся у родственников.

В результате длительных переговоров удалось убедить молодого человека прекратить противоправные действия.

По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На стадии предварительного следствия, установлен факт интимных отношений фигуранта со школьницей.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал и раскаялся в содеянном.

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства призаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему местному жителю, виновному в совершении преступлений, предусмотренных 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста), ч. 2 ст. 319 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком 3 года.