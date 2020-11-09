В Данкове вынесли приговор мужчине, которые зарубил знакомого топором и выбросил тело в реку

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 9 апреля 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки с 26-летним знакомым. Между находившимися в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес оппоненту 8 ударов топором по голове. Потерявшего сознание потерпевшего он вывез на своем автомобиле к реке Дон, где добил его, нанеся 3 удара кирпичом по голове. Упакованное в мешок тело, топор и кирпич сбросил в воду. Почти месяц потерпевший числился пропавшим без вести, пока его останки 7 мая не обнаружил местный рыбак.

Выехавшие на место происшествия следователи сразу установили личность потерпевшего по имевшемуся в одежде потерпевшего паспорту. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг его общения и место, где видели его в последний раз, распивавшего в компании знакомого спиртные напитки. В гараже на территории частного домовладения в городе Данкове были обнаружены следы крови, и результаты судмедэкспертов подтвердили предположения следователей о том, что она принадлежит убитому. По подозрению в убийстве был задержан знакомый потерпевшего. При предъявлении ему неопровержимых доказательств он признался в совершении особо тяжкого преступления, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия.

В установленный законом двухмесячный срок была собрана необходимая доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.