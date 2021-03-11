Вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года, обсудили участники расширенных заседаний территориальных избирательных комиссий Данковского и Лев-Толстовского районов. На мероприятиях присутствовали члены ТИК, председатели участковых избиркомов, а также главы районов и сельских поселений.

Основные задачи перед организаторами выборов поставил председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов. Принявший участие в расширенных заседаниях заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко обозначил первоочередные направления работы по оказанию содействия избирательным комиссиям органами местного самоуправления.

«Выборы депутатов Госдумы и Липецкого областного Совета всегда отличаются особым внутренним напряжением и высокой конкуренцией. К тому же, не исключается, что голосование будет многодневным, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется, – обозначил в своем выступлении Юрий Алтухов. – В связи с этим, на избирательных комиссиях, органах государственной власти и местного самоуправления, обязанных оказывать содействие в проведении выборов, лежит ответственность – обеспечить гласность, открытость избирательных действий, создать наиболее благоприятные условия для реализации прав всех участников избирательного процесса. При таком подходе мы сможем рассчитывать на доверие избирателей к выборам, их высокую активность».

Организаторы выборов должны быть максимально готовы к предстоящим кампаниям, чтобы провести голосование в соответствии с законом и в интересах избирателей. Этому способствует выполнение разработанной областным избиркомом программы по обучению членов избирательных комиссий. Не менее важны широкое информирование граждан и повышение их правовой культуры. В ходе расширенных заседаний отмечалось, что формы такой работы могут быть различными. Это – материалы средств массовой информации, публикации в социальных сетях, а также различные баннеры, листовки, плакаты, приглашения на участки для голосования, мероприятия и встречи.

Один из важнейших вопросов – подготовка и оборудование помещений территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с учетом организации в них пунктов приема заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения. Необходимы компьютеры, оргтехника, видеорегистраторы, сейфы, средства связи, доступ к сети Интернет. Органам местного самоуправления уже сейчас нужно проверить пригодность помещений к голосованию и при необходимости провести ремонт.

«Возьмите себе на заметку, что помещения комиссий должны быть приведены в порядок. Держите этот вопрос на контроле. Сигнализируйте, если ваших сил не хватает. В случае необходимости региональная власть будет реагировать, – обратился к главам районов и сельских поселений заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. – Отдельно я бы хотел поблагодарить организаторов выборов. Летом 2020 года прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, осенью – муниципальные выборы. Меня удивило, с каким усердием и с какой волей люди работают в избирательных комиссиях. Поэтому всем, кто участвовал в проведении кампаний, спасибо. Надеюсь, что предстоящее голосование пройдет также организованно».

В Данковском районе в подготовке и проведении выборов задействованы 37 участковых комиссий, в Лев-Толстовском – 29. Большинство участков расположены в зданиях администраций сельских поселений, школах, домах культуры, библиотеках, центрах детского творчества. Все помещения находятся на первых этажах. Соблюдается пожарная безопасность. В дни голосования комиссии обеспечены транспортом. Как сообщили глава Данковского района Валерий Фалеев и глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин, в настоящий момент проводятся осмотр помещений для голосования и инвентаризация находящегося в них оборудования с целью обновления паспортов избирательных участков.

Расширенные заседания территориальных избирательных комиссий пройдут во всех районах Липецкой области. Напомним, что в сентябрьском голосовании смогут принять участие свыше 920 тысяч жителей нашего региона. Выборы депутатов Госдумы и Липецкого областного Совета пройдут по партийным спискам и по одномандатным округам. Избиратели получат на руки по четыре бюллетеня.