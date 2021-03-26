Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 5 февраля 2021 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на оскорбления 55-летней сожительницы, схватил нож и нанес ей удар в живот. Не задумываясь о последствиях, фигурант лег спать. Проснувшись, он обнаружил тело сожительницы без признаков жизни. О произошедшем обвиняемый сообщил знакомому, который обратился в правоохранительные органы.

Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевшая скончалась в результате колото-резаного ранения с повреждением внутренних органов и внутреннего кровотечения.

На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.