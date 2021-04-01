Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

По данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый вырастил на своем земельном участке наркосодержащее растение коноплю и хранил его на чердаке хозяйственной постройки. При осмотре его места жительства было обнаружено более 1,6 килограмма наркотического средства – каннабис (марихуана) и части самого растения в высушенном виде. Запрещенное на территории страны наркотическое средство изъято из оборота и признано вещественным доказательством.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал, выдвинув версию о своей непричастности. Его доводы опровергнуты в ходе следствия собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.