В Данковском районе отреставрируют Дмитриевскую церковь

Более 16 млн рублей выделит Министерство культуры РФ на реставрацию Дмитриевской церкви в селе Березовка Данковского района. Объявлен конкурс на проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения.

Дмитриевская церковь – один из лучших в регионе образцов культового зодчества, яркий пример русского стиля периода эклектики конца XIX века, авторская работа профессора архитектуры Императорской Академии художеств Александра Померанцева. Храм построен в 1893-1897 годах на средства предпринимателя и мецената Юрия Нечаева-Мальцова в память о русских воинах, павших на Куликовом поле.

Отличительная особенность памятника – резной белокаменный декор, покрывающий все плоскости фасадов. Интерьеры украшены росписью по сюжетам Виктора Васнецова, фасады – мозаичными панно художника-мозаичиста Владимира Фролова. Храм закрыли в начале 1930-х годов. В годы войны его использовали под госпиталь. В 1962 году приспособили под дом культуры, в результате срубив мозаичные панно, разобрав колокольню и сень над западным фасадом. В 1980-х годах здание использовали под овощехранилище.

Только в 2002 году храм вновь передали в пользование религиозной организации, силами которой в 2008-2009 годах была устроена консервационная кровля из металлического профлиста. В 2018 году на средства федерального бюджета был разработан проект реставрации. Теперь победителю конкурса предстоит до 30 ноября 2021 укрепить фундамент, проложить вертикальную гидроизоляцию внутренних и наружных стен, отреставрировать стены и своды церкви, лестницы.

«Бережное отношение к историческому и культурному наследию позволяет сохранить многовековые традиции. Это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны беречь для будущих поколений», — считает глава региона Игорь Артамонов.