В планах сотрудников муниципального управления благоустройства г. Липецка на этой неделе провести ямочный ремонт 12 участков улично-дорожной сети Липецка, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Серьезных осадков не ожидается, поэтому мы планируем выполнить максимум работ пока позволяет погода, – поясняет начальник управления Алексей Романчукевич.

Ожидается, что бригады специалистов обустроят переходы через трамвайные пути в районе остановки «Технопарк» на улице 9 Мая, а также в районе владения №94 на улице Сырская.

Кроме того, ремонтные работы проведут на участках улиц Октябрьская, 3 Сентября, Угловая, Интернациональная, Адмирала Макарова, от дома № 22 по улице Маршала Рыбалко до дома №32А по улице Харьковская, а также от улицы Фестивальная до Талалихина, на Осеннем проезде и возле дома №15В по Неделина.

– Как известно, высокое содержание битума в асфальтобетонной смеси позволяет использовать её при отрицательных температурах. Ещё один плюс литого состава – он быстро схватывается, следовательно нет необходимости надолго перекрывать движение, – отмечает Алексей Романчукевич.