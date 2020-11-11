В декабре в двух парках Липецка начнут монтировать ледовые катки. Кататься можно будет даже при +12

В декабре в двух липецких парках начнут монтировать современные ледовые катки. В Нижнем парке на месте существующего катка зальют новый – длинной 60 и шириной 22 метра. В парке Победы площадка для катания 20 на 40 метров появится перед сценой.

Оборудовать ледовые площадки за свой счёт планирует инвестор. К работам должны приступить в начале декабря. Специалисты смонтируют основание и застелют его утеплителем, сверху уложат айс-маты (специальное пористое покрытие, в которым проложены трубки небольшого диаметра), по ним будет циркулировать жидкость-хладоген. Затем айс-маты зальют водой, которая будет замерзать в течение трех суток, и смонтируют ограждение. Его будут устанавливать прямо на лёд. Чтобы надежно закрепить ограду, специалисты сверху дополнительно зальют примерно пять сантиметров воды. В итоге толщина ледяного покрытия составит около 10 сантиметров.

– Эта технология позволит использовать площадку и во время оттепели, планируем, что кататься на таких катках можно будет даже при температуре до +12 градусов, – пояснили специалисты.

Ожидается, что первых посетителей современные катки в двух липецких парках смогут принять уже на новогодних каникулах.