Минувшая неделя для жителей Демшинского сельского поселения выдалась насыщенной на мероприятия. Перед тем, как отправиться на районный праздник, в пятницу здесь успели провести соревнования для дошколят и учащихся начальных классов. «Веселые старты» приурочили ко Дню физкультурника. Этому же событию был посвящен товарищеский матч по волейболу между командами молодежи и тех, кому «за тридцать». К слову, победил опыт.

А в субботу демшинцы отмечали День села. На празднично украшенной площадке перед сельским ДК собрались местные жители и гости из соседних сел. Их приветствовали концертными номерами самодеятельные артисты Елена Жигулина, Милена Лесных, Анна Лазукина, Мария Пуриче, Олеся Анохина, Карина Дасаева, Сергей и Егор Подхалюзины, Наталья Палкина, Ольга Жигулина.

Сельский праздник — это еще и хороший повод отметить земляков, которые отличились на каком-либо поприще или празднуют важные события в своей жизни. На этот раз принародно поздравили с 25-летием брака Александру и Василия Морозовых, Ольгу и Олега Глотовых, а также молодеженов-2022 Ивана и Анастасию Калининых, Дмитрия и Кристину Наливкиных. Прозвучали теплые слова в адрес 90-летних юбилярш Раисы Васильевны Поляковой и Александры Семеновны Злобиной.

За открытие новых вокальных талантов награду получил Сергей Подхалюзин, который неизменно отвечает за музыкальное сопровождение сельских праздников и мероприятий.

Демшинцы порадовались, что в нынешнем году в их поселении родилось уже пятеро детишек (больше, чем в прошлом). Родителей малышей поздравил с пополнением глава поселения Александр Двуреченских, вручив им благодарственные письма и подарки.

Добрыми словами и пожеланиями земляки приветствовали Дмитрия Костомарова, который недавно вернулся из армии.

Почествовали и хозяйку самой благоустроенной усадьбы — Екатерину Юшкову. Ее дом на улице Школьной нельзя не заметить: красивые лавочки, беседка, плитка и море цветов.

Благодарны демшинцы Виктору Пешкову, который добросовестно выполняет свои трудовые обязанности — поддерживать порядок на улицах села.

Не забыли сказать спасибо и постоянным спонсорам: Андрею Злобину, Якову Кахиани, Владимиру Демину.

Особый подарок — ростовая кукла Мишка — был приготовлен для будущих первоклашек. В этом году сразу десять юных жителей села впервые сядут за школьные парты. Всем им вручили памятные подарки, а ребята в ответ прочитали стихи.

Далее импровизированную сцену отдали группе «Омега» из Грязей. Под их задорные песни селяне пустились в пляс. А с наступлением темноты гостей праздника ждали фаер-шоу и салют.