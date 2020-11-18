В Демшинке отремонтировали мост через реку Плавицу

В с. Демшинка сдали после ремонта мост через реку Плавицу.

Длина объекта вместе с подходами – около полутора сотен метров, цена контракта составила 27,8 миллионов рублей. Подрядчику – липецкому предприятию ДСУ-7 – понадобилось 8 месяцев, чтобы разобрать дорожное полотно, приподнять балки, поменять под ними резиновые опорные части, усилить ригели, вернуть все на место, заново обустроить проезжую и пешеходную часть.

– Мост стал шире, – говорит глава Демшинского сельсовета Александр Двуреченских. – Совсем другое дело теперь. Его построили в начале 70-х и с тех пор серьезно не ремонтировали. Перила уже падали под собственным весом. Строители – молодцы, работали от зари до зари, и откосы плитами укрепили, и подъезды сделали. По этому мосту у нас и школьный автобус ездит, и транспорт в дом престарелых в Верхнюю Матрёнку, и местных жителей тут немало – дорога ведёт к нескольким сёлам.

Так было до ремонта.

Деньги на ремонт моста были выделены в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Еще 4 моста на региональных автодорогах в этом году были отремонтированы благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и 2 – возведены: в с. Преображеновка сдан мост через реку Воронеж, а в посёлке Новая Жизнь достраивают путепровод над железнодорожными путями на грязинской трассе.

Эта работа будет продолжена. На 2021 год в планах – ремонт еще семи мостовых переправ на средства нацпроекта.