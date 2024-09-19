В Демшинке провели митинг, посвящённый памяти погибшего два года назад на СВО Владимира Ильина. Почтить память земляка собрались родственники, односельчане. Участие в митинге также приняли депутаты Добринского муниципального района от сельского поселения Демшинский сельсовет Дорофеева Е. Н. и Рудакова О. В. Об этом сообщается в паблике районного Совета депутатов в ВК.

Владимир Анатольевич Ильин родился и вырос в селе Демшинка. В 1992 году после школы был призван на срочную службу в армию, где получил звание гвардии ефрейтора и был уволен в запас. После армии женился, вырастил и воспитал двоих дочерей. Всю жизнь прожил в родном селе, был добрым и отзывчивым человеком.

Когда в 2022 году Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, Владимир Ильин не остался равнодушным. Он переживал за жителей Донбасса и Луганска. Владимир говорил: «Там гибнут дети. Не могу на это спокойно смотреть». И решил ехать туда.

Владимир Анатольевич Ильин погиб во время боя 16 сентября 2022 года. Осколочное ранение в голову было несовместимым с жизнью. Указом Президента РФ за мужество и отвагу был представлен к награде – «Ордену Мужества» (посмертно).

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