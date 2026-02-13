В Демшинке провели час памяти, посвящённый воинам-интернационалистам

15 февраля 2026 года исполняется 37 лет со дня вывода Советских войск из Афганистан. Демшинская сельская библиотека совместно с Домом культуры и администрацией сельского поселения провели час памяти, посвящённый воинам-интернационалистам, у памятника односельчанина — Глотова Александра Александровича, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщается в паблике Добринской централизованной библиотечная системы.

На встрече присутствовали воины-афганцы: Чапурин Александр Васильевич, Власов Сергей Дмитриевич и Мороз Петр Петрович.

Дети прочитали стихи, а затем участники почтили минутой молчания павших бойцов и возложили цветы к памятнику односельчанина — Глотову Александру Александровичу.

