В День Государственного флага дан старт образовательной программе «Гордость Липецкой земли»

В Липецкой области запущена образовательная программа «Гордость Липецкой земли». Её участниками стали люди, доказавшие преданность Родине на деле — в качестве бойцов СВО. Старт обучения символично дан в День Государственного флага РФ.

«Для них военная служба и гражданская жизнь неразделимы. Это единая миссия — служить Родине. Я встречался с ребятами ещё до начала программы. Они говорили просто: готовы. Как бы сложно ни было — не подведут. И я верю их словам и в них самих. Работать с такими людьми — большая честь», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, присутствовавший на официальном запуске программы.

Программа разработана ВШГУ Президентской академии. Она включает в себя четыре модуля. Обучение будет практико-ориентированным: больше реальных кейсов и решений, чем теории. Каждого участника будет курировать опытный наставник. По итогам каждого модуля предусмотрен экзамен, в конце обучения — итоговая аттестация.

«Историю пишут люди. Такие как они — сильные, решительные, смелые. Мы выполняем поручение Президента Владимира Владимировича Путина: готовим для региона будущую кадровую элиту — тех, кого по праву можно назвать «Гордостью Липецкой земли», — подытожил руководитель региона.