14 февраля в Нижнем Парке Липецка будет дан старт необычному забегу, которому дали название «Love is…». Подобное спортивное мероприятие в городе пройдет впервые. Его особенность в том, что побегут только пары (стартовать и финишировать придется вместе).

“Какой будет Ваша половинка – жена/муж, ребёнок, собака, игуана, бабушка или коллега по работе? Решать только вам!”, – рассказали в беговом клубе Lipetsk Run Club.

Участникам можно зарегистрироваться на сайте russiarunning.com. Важно, чтобы каждый человек должен зарегистрировать сам себя. Для каждого участника обязательна медицинская справка. Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Возраст участников: 1.4 км – 4-16 лет, 4.2 км – 16-99 лет.

В день мероприятия участники разобъются на пары.

“У кого не будет пары – выберете рандомно прямо на месте (чем не шанс повстречать свою любовь?” – рассказывают организаторы.

На финише каждому участнику вручат уникальную медаль из двух половинок одного любящего сердца.